Amato continua spiegando che a breve l’area Zaccari sarà attrezzata anche per l’atterraggio dell’elisoccorso, considerata la posizione strategica e gli ampi spazi a disposizione.

Il nuovo distaccamento all’interno del centro polisportivo “Raoul Zaccari” denominato “Croce Azzurra Val Nervia”, garantirà il servizio di Soccorso Sanitario e Guardia Medica a favore del comprensorio Val Nervia e Intemelio in sinergia con il 118 Imperia Soccorso ed il Distretto Sanitario Ventimigliese.

Ad annunciarlo è Matteo Amato, referente Area Emergenza delle Misericordie per il Ponente Ligure e Direttore della Croce Azzurra di Vallecrosia.

