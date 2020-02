Domenica 8 marzo all’Hotel Métropole di Monte-Carlo alle ore 16.00 si terrà un concerto, organizzato in collaborazione con il Printemps des Arts, affidato a due prodigi della musica classica, Maroussia Gentet al pianoforte e Iéva Sruogyte alla viola, con un repertorio intimista e inedito (Rebecca Clarke, Claude Debussy, George Enescu e Philippe Schoeller).

Venerdì 6 marzo (ore 19.00) al Museo d’Arte moderna e d’Arte contemporanea di Nizza il Printemps des Arts propone un itinerario musicale attraverso le sale che ospitano quasi 200 opere (arte cinetica, acquerelli, dipinti, opere sonore, disegni su fax) dell’artista svedese Lars Fredrikson (1926 -1997). Questa grande restrospettiva dedicata a Fredrikson, pioniere dell’arte sonora, fa parte del programma della prossima edizione del Printemps des Arts. La mostra è realizzata in collaborazione con il Nuovo Museo Nazionale di Monaco ed è visitabile fino al 22 marzo.