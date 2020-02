Il Comune di Bordighera comunica che, a causa dell’allerta sanitaria nazionale, il concerto della violinista Saule Kilaite previsto nell’ambito del 35° Inverno Musicale per domenica 8 marzo, al Palazzo del Parco, alle 16.30 è rinviato a lunedì 6 luglio 2020, ore 21.30, presso i Giardini Lowe.

Era previsto nell’ambito del 35° Inverno Musicale per domenica 8 marzo, al Palazzo del Parco, alle 16.30