Raffica di multe ieri sul rettilineo ad Ospedaletti da parte della Polizia Provinciale che ha sistemato un autovelox all’altezza del Comando dei vigili urbani. Decine le multe ad automobilisti e motociclisti. In particolare uno scooterista è stato sorpreso a viaggiare a 87 all’ora, come scrive “La Stampa”.

