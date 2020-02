“Forza Italia rappresenta da sempre il movimento moderato, liberale e riformatore di cui si avverte sempre più forte il bisogno in questo particolare momento storico. Siamo sicuri che saranno molti coloro che si riavvicineranno alle nostre idee e puntiamo a coinvolgere sempre più le nuove generazioni anche attraverso l’espressione di dirigenti, amministratori e candidati giovani e preparati” dicono i responsabili della sezione cittadino del partito.

L’attività politica di Forza Italia a Ventimiglia riparte ufficialmente. Si è riunito quello che sarà il nuovo direttivo presieduto dai neo commissari cittadini Gabriele Amarella e Marco Agosta. Presente alla riunione anche l’assessore al commercio del Comune di Ventimiglia, Matteo De Villa, il quale conferma l’assoluta adesione al partito di Forza Italia mettendo fine alle inutili polemiche di questi giorni che lo vedevano vicino ad altri movimenti. Assente giustificata, per motivi di lavoro, la consigliera comunale Cristina D’Andrea, la quale conferma la sua piena adesione al partito. Si evidenzia la presenza alla riunione del possibile candidato alle elezioni regionali di Maggio Filippo Maria Bistolfi.