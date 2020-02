Questa mattina, intorno alle 9, Regione Liguria ha ricevuto dagli uffici competenti di Alisa la segnalazione che sono state attivate a Genova le procedure di approfondimento, presso l’Ospedale Policlinico San Martino, per un nucleo familiare composto da 7 persone, già sottoposto a sorveglianza attiva dal 16 febbraio dopo essere rientrati dalla Cina e aver fatto scalo a Parigi. “Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza”, dice Giovanni Toti.

