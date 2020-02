Giovedì 27 febbraio, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, Ilaria Spes, insegnante di lettere a Como, presenterà il romanzo intitolato “Nella spira di una conchiglia”, premiato dal Premio letterario Città di Ventimiglia, dal Premio nazionale di letteratura “Casinò di Sanremo-Antonio Semeria”, dal Premio letterario R come Romance e, da ultimo, dal Premio letterario nazionale Macabor che ne ha realizzato la pubblicazione. Sarà accompagnata dal pianista Massimo Modesti con alcuni brani musicali. Ingresso libero. Tutti sono invitati a partecipare.

