Anche il settore del Ju-Jitsu del Judo Club Sakura Arma non conosce soste e, tra allenamenti, stages e gare, tiene costantemente impegnati tecnici ed atleti.

Dopo alcuni stages molto interessanti ai ai quali hanno partecipato tecnici e atleti, l’ ultimo impegno in ordine di data è stato il “Trofeo Gino Bianchi” svoltosi a Genova, che ha visto la partecipazione di 30 Società per circa 400 atleti.

Tra gli atleti, ha partecipato anche Diego Secchi, nella specialità del Fighting System.

La sua gara è stata molto interessante e condotta molto bene, tanto da farlo piazzare sul secondo gradino del podio.

I Tecnici del Sakura, Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, commentano la situazione attuale: “Stiamo andando veramente bene, nuovi atleti si sono aggiunti e e si stanno preparando molto seriamente. Purtroppo,

sentiamo la mancanza di di coloro che si sono dovuti allontanare per seguire i corsi di studio, ma questo è il destino che capita a tutti coloro che continuano l’università: Genova, Pavia, Torino, Milano sono le sedi più vicine dove si possono iscrivere e, quindi, logicamente vi è l’impossibilità di continuare costantemente gli allenamenti con noi.

I ragazzi, però, rimangono attaccati alla loro palestra ed ai loro tecnici ed appena ritornano per qualche giorno a casa arrivano per fare qualche allenamento”.