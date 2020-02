Impegno a dir poco ostico questa settimana per l’Ospedaletti di Andrea Caverzan che domani saranno impegnati al “Riva” di Albenga contro la terza forza della classe. I bianconeri ingauni si trovano alle spalle della coppia di testa con un bottino di 38 punti frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte e sono reduci dal pareggio esterno (2-2) contro la Rapallo/Rivarolese. Per il match di domani Andrea Caverzan dovrà fare a meno degli squalificati Matteo Frenna e Fabio Sturaro oltre agli infortunati Giacomo Latella, Simone Allegro e Francesco Boeri.

