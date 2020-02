In un comune della Val di Magra, nello Spezzino, una donna, la figlia ventenne e un avvocato sono stati arrestati con l’accusa, a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale. Per i Carabinieri e la Dda di Genova le due donne avrebbero procacciato all’avvocato incontri a luci rosse con altre due figlie minorenni.

