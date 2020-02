Di fronte al vile attacco compiuto nella notte da Azione Frontale nei confronti dell’Anpi di Sturla, esprimiamo la più totale condanna e preoccupazione. Questo gesto insulta e calpesta la memoria della Resistenza, di tutti quei partigiani che con coraggio sacrificarono la propria vita nella lotta di Liberazione del nostro Paese dalla violenza nazi-fascista. All’Anpi va la nostra solidarietà e l’impegno di portare avanti insieme ogni giorno la difesa dei valori antifascisti su cui è fondata la nostra Costituzione. Un gesto ancora più deprecabile perché compiuto in occasione della Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe: una data che, come ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un monito contro i totalitarismi, il negazionismo e l’indifferenza.

“Partigiano assassino, l’antifascismo si cura con la verità”. Questa la scritta su un manifesto attaccato da alcuni militanti del movimento di estrema destra Azione frontale, sulla saracinesca della porta della sede Anpi di via Isonzo, a Genova.

“Un gesto ancora più deprecabile perché compiuto in occasione della Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe” affermano i politici del pd