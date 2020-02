Stasera al Festival di Sanremo 2020, il conduttore Amadeus in un siparietto con Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è tolto la sciarpa bianca che spiccava sullo smoking di velluto nero ed ha lasciato intravedere una maglia della Juventus. “E’ la più bella camiseta del mondo – ha detto la Rodriguez – Togliti la giacca, Amadeus”. Il conduttore, noto interista, ha così mostrato una maglia, che sul retro però è nerazzurra con la scritta Lukaku, attaccante del club neroazzurro. Poco dopo Cristiano Ronaldo, seduto in platea, ha donato una maglia bianconera con il numero 7 ad Amadeus che l’ha poi data al proprio figlio Josè, seduto vicino al campione bianconero.

