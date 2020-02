Domenica 26 gennaio presso la Sala Polivalente del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia si sono svolti i concerti educativi secondo il format Musa-Concerts!TM ideato da Andrea Apostoli, Presidente dell’AIGAM, Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale.

L’evento è un’iniziativa che fa parte del Progetto “Spazio ZeroSei” di Ventimiglia, luoghi di esperienze per bambini e famiglie. Spazio ZeroSei è un progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I concerti sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il Centro Studi Musicali “G. Amadeo” di Imperia.

“Nessun palco, nessuna platea. Bambini e genitori seduti su un caldo parquet. Un flauto, un sassofono, una chitarra, un violoncello, un cajon e un pianoforte hanno cantato e suonato interagendo con bambini e genitori. “

Circa sessanta famiglie con un totale di 116 presenti, hanno partecipato alle tre repliche del concerto: “Un concerto tutto matto!” per bambini di 3-5 anni, “Musica, che gran gioco!” per bambini di 2-3 anni e “Che orecchie grandi che ho!” per bambini di 0-2 anni.

I musicisti dell’Ensemble “Amadeus”, diretti dall’Educational Concert Designer e Insegnante AIGAM Roberta Garrione, che fa parte dell’equipe di Spazio ZeroSei- coordinata per il Comune di Ventimiglia dalla psicologa Maria Grazia Fossati- hanno regalato intense emozioni a bambini e genitori, che hanno partecipato attivamente cantando, improvvisando, e danzando.

Presenti alla manifestazione, in “qualità di mamme”, anche l’Assessore Mabel Riolfo ed il consigliere Federica Leuzzi.

I Musa-Concerts!TM sono un format collaudato, che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo, dall’Europa alla Cina, e sono stati realizzati in collaborazione con prestigiose orchestre e enti culturali, fra cui Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, I Musici di Roma.