Con una tripla del giovane Trivieri (classe 2002) a fil di sirena, al termine di un quarto tempo da 19-10, il Bvc Sanremo ha vinto il derby esterno con lo Sport Club Ventimiglia dopo essere stato sotto per quasi tutta la partita. I frontalieri hanno disputato un ottimo match, facendo valere tutta la loro esperienza al cospetto della giovane età degli avversari per i primi tre periodi, prima che la freschezza fisica dei matuziani prendesse il sopravvento.

