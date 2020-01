La partita, valida per la quattordicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andrà in scena al campo Zaccari a Camporosso. Fischio d’inizio alle 15.

Dopo due vittorie consecutive la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da Manuele Fiore, tornerà in campo domenica pomeriggio. Questa volta ospiterà il Millesimo Calcio.

