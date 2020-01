Vincenzo Cutellè, 72enne sanremese, è stato condannato ad un anno e 3 mesi dalla Corte d’Appello di Genova per una truffa commessa nel maggio 2018 anni di una 70enne di Ventimiglia. La donna era stata convinta a prestargli 106 mila euro per costituire assieme una società nel Principato di Monaco. A titolo di garanzia le aveva consegnato pesos e banconote (fasulli i primi, un facsimile le seconde), come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati