Il 32enne tennista armese Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open battendo al terzo turno l’argentino Guido Pella, n.25 Apt, in tre set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Negli ottavi proverà ad eliminare l’americano Tennys Sandgren, numero 100 Atp e raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale agli Australian Open.

Correlati