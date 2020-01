Questa mattina l’Assemblea del Consiglio Regionale si è riunita per celebrare il giorno della Memoria.

Testimonianze e ricordi di giorni terribili in memoria di tutte le vittime delle persecuzioni razziali avvenute durante la Seconda Guerra mondiale.

La seduta è stata aperta da Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea legislativa.

Intenso e molto commovente l’intervento di Laura Fontana, rappresentante per l’Italia al “Memorial de la Shoah de Paris”; ha descritto l’atrocità delle immagini, che tutti ben conosciamo, con un realismo impressionante, rendendo drammaticamente viva e presente la cupa disperazione di quei giorni.

Al termine della seduta gli studenti degli istituti liguri di scuola media superiore.

hanno ricevuto il premio della tredicesima edizione del concorso regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria”.

È giusto che i nostri ragazzi sappiano.

Per ricordare, per imparare, per non ripetere. Mai più

