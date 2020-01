Una Squadra Investigativa Comune, composta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Groupe de la Délinquance astucieusedella D.D.S.P. di Bouches du Rhone, al termine di un’operazione internazionale durata circa un anno e coordinata dalle Procure della Repubblica di Imperia e Marsiglia, ha arrestato nella città transalpina, per numerosi reati commessi in territorio italiano, 6 cittadini francesi.

