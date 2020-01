Sì sono concluse le votazioni sulla piattaforma Rousseau anche qui in Liguria gli iscritti del Movimento Cinque Stelle votavano per scegliere il candidato alla carica di presidente della Regione Liguria. Nessuna delle due candidate,così come nelle altre regioni in cui si è votato, ha raggiunto il 50+1 necessario per essere automaticamente nominata candidata sarà quindi necessaria una seconda votazione il 23 Gennaio che vedrà in corsa Silvia Malivindi ventimigliese e Alice Salvatore consigliera regionale uscente di Genova.

Ecco in foto la comunicazione ufficiale dal Blog delle Stelle