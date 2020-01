Regione Liguria è al quinto posto in Italia per spesa da parte dei turisti stranieri con il 5,5% del totale della spesa nazionale e tra il 2017 e il 2018 cresce più del doppio rispetto alle quattro regioni che occupano i primi posti (Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana) e alla Campania al pari di Liguria. Sono questi alcuni dati diffusi oggi nel corso dell’incontro tra il presidente di ENIT Giorgio Palmucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e il commissario dell’Agenzia ‘In Liguria’ Pierpaolo Giampellegrini per promuovere ulteriormente la Liguria attraverso i canali messi a disposizione dall’Ente Nazionale del Turismo.

I dati di Bankitalia infatti hanno rilevato nel 2018 che la spesa turistica internazionale in Liguria ammonta a circa 2,3 miliardi euro, con una crescita dell’11,8% rispetto al 2017.

”Segno che la nostra regione è riuscita ad intercettare una clientela con una maggiore potenzialità di spesa – ha chiarito il presidente Toti – e segno che la qualità del turismo in Liguria è aumentata, vuol dire che anche l’indotto è cresciuto, a dimostrazione che la nostra regione ha imboccato la strada giusta”. “A questo dobbiamo anche aggiungere che oltre ai dati sulle strutture ricettive rilevati da ENIT – conclude Toti – nell’ultimo anno il numero dei posti letto registrati negli appartamenti in affitto a uso turistico ha avuto un incremento di 25.000 unità”.