Giovedì 16 gennaio alle 11 bambini della Scuola dell’Infanzia di Arma piantumeranno alla presenza del Sindaco di Taggia, Mario Conio, del Consigliere Comunale Manuel Fichera e dell’Assessore Barbara Dumarte, un alberello di ulivo nei giardini di via Magellano. L’iniziativa accolta con grande entusiasmo dall’amministrazione, rientra nell’ambito di una donazione effettuata dall’Azienda Agricola “Sanremo Piante”, direttamente all’asilo comunale. Il Comune ha messo a disposizione uno spazio idoneo ad ospitare la piantina di ulivo, simbolo della nostra terra. Alla cerimonia presenzieranno anche i ragazzi del Servizio Civile e Don Alessio Parroco di Arma che benedirà l’albero.

