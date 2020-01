A Sanremo un motociclista è stato sorpreso a viaggiare a 130 km all’ora in corso Mazzini e per questo ha ricevuto una multa di 847 euro, si è visto togliere 10 punti dalla patente, che gli è stata sospesa per almeno un anno. Dalla scorsa estate quando sono stati installati 10 “Velo Ok” a Sanremo la maggior parte delle infrazioni è stata tra i 10 ed i 40 km in più rispetto al limite dei 50 km all’ora. Negli ultimi 5 mesi sono state elevate 339 multe, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

