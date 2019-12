La 10a edizione de “LA PALLAMANO IN UNA MANO” che si è svolta nel tardo pomeriggio di martedì 17 dicembre alla palestra Conrieri di via Pelloux, l’ABC Bordighera chiude un 2019 all’insegna del divertimento un impegnativo ma pieno di soddisfazioni, con un settore giovanile in piena evoluzione, sia maschile che femminile.

Molti i giovani atleti che nell’arco del pomeriggio si sono alternati in campo dando vita ad una partita senza soluzione di continuità all’insegna del divertimento, onorando con il loro impegno la manifestazione divenuta ormai un classico appuntamento pre-natalizio.

Una ricca merenda offerta dai genitori degli atleti, a cui vanno i ringraziamenti della società per la collaborazione fornita, ha reso ancor più allegro l’evento.

Al termine un vivo e sincero ringraziamento da parte di Donatella Albano, presidente della società, a cui si associano quello degli altri allenatori presenti , l’ex-azzurra Maria Grazia Germano, il veterano della pallamano italiana Gigi Giribaldi, di Diana Dalmasso e degli altri membri del direttivo viene rivolto a tutti gli atleti ed ai suoi genitori , ai partecipanti all’evento, alle istituzioni comunali, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno contribuito in modo significativo alla riuscita della manifestazione ed a coloro che, in qualsiasi modo hanno e continuano ad aiutare e a far crescere la società bordigotta nel rispetto ai suoi ideali e principi sportivi.

L’attività viene ora interrotta per il periodo delle vacanze natalizie con appuntamento a martedì 7 gennaio 2020 alle 18,00 con l’inizio del 2° Modulo del Gruppo Sportivo dell’attività extra-scolastica di pallamano, modulo a cui che chiunque potrà iscriversi anche se non ha partecipato al 1° modulo.

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@abcbordighera.it oppure reperirle sul sito www.abcbordighera.it.