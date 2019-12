Sarà presentato il 28 dicembre presso la Libreria L’Armadilla (in via XX settembre 36) di Imperia il romanzo di Donato Di Capua dal titolo “Il tempo di un soffio” (Les Flaneurs Edizioni). Dialogherà con l’autore Cristina Pinna (libraia). Ingresso libero. Inizio ore 20.30.

Khalil è un direttore d’orchestra amato e rispettato, che governa musicisti e strumenti in una sinfonia in grado di commuovere e incantare. Ma la sua vita non è stata quella di un privilegiato: nato nel villaggio di Abu Minqar, in Egitto, ha preso parte con i suoi genitori a un viaggio della speranza verso l’Italia, restando in mare da solo per giorni dopo una tempesta prima di essere accolto in una nuova famiglia. Il tempo di un soffio è il romanzo di formazione di Khalil, una storia di fiducia riconquistata, di affetto ritrovato e dell’amicizia con Giusy e Marco, un sentimento profondo e in grado di superare ogni barriera.

Donato Di Capua è nato a Pietragalla (Potenza) nel 1965, dove vive. Ha pubblicato con Kimerik Il buio della mente, la luce nell’anima (2013), Giocando con le spade di legno (2014, premio “La Ciociara”, Premio “Metauros”, premio letterario nazionale “Un libro amico per l’inverno” e medaglia del Senato della Repubblica Italiana), La croce dentro, dedicato a Papa Francesco (2015, candidato al premio Strega; 2° posto al premio letterario internazionale “Le parole dell’anima”), L’uomo che vendeva ricordi (2017, candidato al premio Campiello, premio “Un libro amico per l’inverno”). Nel 2016, è stato invitato come eccellenza letteraria italiana a Sofia nell’ambito della “Settimana della lingua italiana nel mondo”.