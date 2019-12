Con l’allerta meteo rossa domani sarà chiusa l’autostrada A6 Torino-Savona tra i caselli di Savona e di Altare dalle 8 sino ad allerta cessata. La chiusura è legata al “Piano Speditivo della viabilità” sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto sulla A6 in prossimità di Altare.

