Riapertura alle ore 12 per Via Privata Gazzano, da anni chiusa al traffico per alcuni cedimenti del manto stradale.

Si è concluso l’intervento di completa messa in sicurezza del tratto interessato attraverso un’opera di consolidamento in cemento armato e una corretta gestione delle acque meteorologiche.

Il lavoro, avviato lo scorso 6 dicembre, è terminato nelle scorse ore.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo del sindaco Claudio Scajola insieme ai tecnici per visionare la situazione.