La squadra orange esprime tutta la propria vicinanza alla famiglia di Emanuel per l’improvvisa e dolorosa perdita.

La società, la dirigenza, lo staff e tutti i calciatori dell’Ospedaletti desiderano porgere le loro sentite condoglianze per la scomparsa di Marinella Ceriolo, zia del tesserato classe 2004 Emanuel.

La squadra orange esprime tutta la propria vicinanza alla famiglia di Emanuel per l’improvvisa e dolorosa perdita