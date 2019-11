Gli interessati avranno a disposizione 30 giorni per presentare domanda di partecipazione , scaricando dal sito la modulistica e seguendo le istruzioni contenute nei bandi.

Le selezioni sono finalizzate all’assunzione di 1 dirigente con competenza specifica in materia di turismo e cultura , 17 istruttori amministrativi , 4 geometri e 6 assistenti sociali (in convenzione con il Comune di Santo Stefano al Mare al quale è destinato uno dei sei assistenti sociali previsti).

