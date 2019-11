La situazione evolverà nel corso della giornata aggiornamenti in seguito

Bordighera Situazione monitorata costantemente dai Volontari della Protezione Civile e Polizia Locale si temeva il ripetersi dei danni del 2018 per fortuna non è stato così

Vallecrosia in Via Garibbe un grosso smottamento ha impegnato Volontari e Vigili del Fuoco

Sanremo una Frana in via Primavera Gia nella serata di ieri ha costretto una famiglia a lasciare la propria abitazione al porto un peschereccio é stato danneggiato

Allerta Rossa che continua nel nostro territorio e che durante la notte ha visto interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile da Pieve di Teco,ove si registra la situazione più critica che abbiamo descritto qui ( Pieve di Teco frana di 50 metri spezza in due il paese ) a Ventimiglia ma ecco il dettaglio