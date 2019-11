Trent’anni, una lunga carriera alle spalle (Sanremese, Villacitrese, Trento, Gaeta, Bordighera, Alassio), Trotti aveva contributo non poco – grazie ai suoi 17 gol – a salvare il Camporosso durante il campionato 2015-16.

Il bomber Cristian Trotti ha firmato per il Ventimiglia Calcio. Era svincolato, torna quindi con i granata che aveva lasciato nella stagione 2018-19 per accasarsi con l’Alassio.

Trent’anni, una lunga carriera alle spalle (Sanremese, Villacitrese, Trento, Gaeta, Bordighera, Alassio), Trotti aveva contributo non poco – grazie ai suoi 17 gol – a salvare il Camporosso durante il campionato 2015-16