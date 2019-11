A Genova un uomo di 83 anni è morto all’ospedale Galliera dopo che ieri sera era stato investito da un’auto, guidata da una donna. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali tra via Fieschi e piazza Dante. L’anziano era stato soccorso dal 118 ma le sue condizioni erano parse subito gravi.

