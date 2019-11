Buoni risultati arrivano dalle giovani leve della ASD Imperia. Tanti successi e tanti gol per i giovani nero azzurri nel week end appena trascorso. Di seguito tutti i risultati delle rispettive categorie. Juniores Eccellenza Imperia 5 Vallescrivia 0 Formazione: 1 Meda 2 Manitto 14 Carnabuci 4 Di Cianni 5 Pallini 7 Poletti 6 Pellegrino 8 Zanchi 9 Nastasi 10 Lo Sicco 11 Zeka. A disp: 12 Cucuzza 13 Negro 3 De Matteis 15 De Luca 16 Sasso 18 Lanteri. Marcatori: Pellegrino, Zanchi, Zeka, Manitto, Manitto Allenatore Massimiliano Casella Juniores 2° liv. Taggia – Imperia (sospesa) Allievi U16 Imperia 2 Finale 2 Formazione: 1 Coccalotto 4 Gerbore 13 Amoretti 3 Taliercio 15 Guerra 7 Comiotto 11 Zandonella 18 Ascheri 6 Morchio 17 Foraci 10 Fatnassi. A disp: 12 Baudo 2 Llesmi 14 Turan 5 Gandolfi 8 Giudice 16 Zambruno 9 Ardissone Marcatore: Fatnassi, Fatnassi Allenatore Andrea Moraglia – Modestino Feliciello Esordienti 2007 Bordighera 0 Imperia 3 (0-3, 0-5, 0-3) Formazione: 28 Alessi 2 Cappellari 3 Belollari 5 Lavagetto 4 Sorrentino 8 Gjiza 7 Macrì 9 El Khattat 10 Ansaldi. A disp: 1 Baglio 14 De Pierro 11 Ghiglione 13 Schembri Marcatori: 1° tempo Macri, El Khattat, Macrì – 2° tempo Ansaldi, Gjiza, El Khattat, El Khattat, Ansaldi – 3° tempo Ansaldi, El Khattat, Gjiza Allenatore Mauro Robotti Esordienti 2008 Imperia 3 Atl. Argentina 0 Formazione: 1 Ottonello 2 Rizzo 3 Furlanetto 4 Amoretti 5 Noviello 6 Dominici 7 Niculcea 8 Gjiza 9 Giovannini 10 Cane 11 Celella 12 Angelico 13 Palma 14 Colagiovanni 15 Wolff 16 Merello 17 Di Francesco Marcatori: 1° tempo Celella – 2° tempo Celella – 3° tempo Giovannini, Giovannini, Dominici Allenatore Roberto Meda, Andrea Comiotto Esordienti 2009 Dolceacqua 2 Imperia 1 Allenatore Massimo Dalocchio Pulcini 2010 Dianese&Golfo 0 Imperia 3 (0-6, 1-3, 1-3) Allenatore Mariano Vacca

Tanti successi e tanti gol per i giovani nero azzurri nel week end appena trascorso