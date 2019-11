Polemica questa mattina a Bordighera dove a quanto pare alcuni commercianti hanno inscenato un funerale allestendo una tomba in una delle aiuole di piazza della stazione ancora disadorna di fiori rispetto a altre della città delle palme. L’ intento era di sdrammatizzare l’abbandono dell’ aiuola ma forse si è andati un po’ oltre il buongusto . Foto tratta da Facebook

