“E’ la prima volta che la Città partecipa ad una fiera di questo tipo; è stata una scelta precisa, che ritengo fondamentale per il percorso di sviluppo turistico che abbiamo intrapreso.” dice il Sindaco Vittorio Ingenito, oggi presente presso lo stand.

La Città di Bordighera è presente all’evento con uno stand, posizionato al piano terra del modulo 7 della struttura fieristica, dedicato alla promozione delle sue bellezze e dei suoi tesori; uno spazio dove sia il pubblico sia gli operatori del settore possono ricevere informazioni e materiale e dove viene proiettato, per la prima volta, il nuovo video promozionale realizzato da Massimo Piantoni.

Si è aperto oggi il Liguria Travel Show 2019, la prima fiera evento dedicata al turismo e alle eccellenze della nostra regione in programma a Genova, presso i Magazzini del Cotone, fino a domenica 27 ottobre.