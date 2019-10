Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Confartigianato recandosi presso la sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, telefonando al numero 0184/524501 oppure inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it

Caffetteria Il caffè: storia, differenze, la regola delle 5 M La macchina del caffè: uso, manutenzione e pulizia The, infusi e altre bevande calde

L’organizzazione del bar e del bancone Working Area per bar, cafeteria, cocktail station Necessità di approvvigionamento Monitoraggio e gestione delle scorte Organizzazione bottigliera e altri spazi (frighi, cantina, retro banco)

Ultimi posti disponibili per il corso Barman (Tecnica Professionale Bar – 1° livello) organizzato dalla Confartigianato a Sanremo. Il corso, della durata complessiva di 40 ore, prenderà il via il 4 novembre. Sono previste lezioni sia teoriche sia pratiche che saranno tenute dal docente Luca Ricci. Il corso, con due incontri settimanali di 4 ore ognuno (lunedì e venerdì dalle 19 alle 23), si concluderà il 6 Dicembre. Al termine verrà rilasciato un attestato finale. Queste le materie che saranno trattate:

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, prenderà il via il 4 novembre. Sono previste lezioni sia teoriche sia pratiche che saranno tenute dal docente Luca Ricci