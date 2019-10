Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia di mister Manuele Fiore debutta in Prima Categoria contro il Millesimo. Oggi pomeriggio i biancorossi, alle 15.30, scendono in campo per la prima giornata del girone A del campionato.

«La squadra è in fase di crescita dopo varie amichevoli e la Coppa, esperienze che ci hanno dato la possibilità di conoscersi meglio – dichiara Manuele Fiore – C’è ancora molto da migliorare, ma sono fiducioso perché questi ragazzi hanno grandi qualità, sia i “vecchi” che i giovani».

«La trasferta di Millesimo è insidiosa – afferma il mister biancorosso in vista della prima partita del campionato di Prima Categoria – un campo difficile dove loro sicuramente avranno una motivazione in più per cercare la vittoria. Andremo a giocarci la partita a viso aperto cercando di imporre il nostro gioco con qualche attenzione in più rispetto alle partite precedenti».

Fiore, alla sua prima esperienza da allenatore, crede nella sua squadra e ripone fiducia nei suoi ragazzi: «L’obiettivo è lottare ogni partita per conquistare i 3 punti e migliorarsi settimana dopo settimana, alla fine tireremo le somme. Ci si allena e si gioca sempre per un obiettivo».

