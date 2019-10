Domani (giovedì 10 ottobre), alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica eseguirà il “Gran Concerto per Sanremo” in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Romolo, in collaborazione con la Famija Sanremasca. Per l’occasione il concerto sarà aperto al pubblico al prezzo unico di 5 euro. Il programma sarà costituito da due capolavori del romanticismo tedesco: l’innovativo concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann e la monumentale terza Sinfonia di Johannes Brahms, definita “Eroica” da Hans Richter. A dirigere, il M° bulgaro Grigor Palikarov. Al pianoforte, il giovane Congyu Wang.

Prosegue inoltre la Campagna Abbonamenti alla stagione 2019/2020: abbonamento 10 ingressi al costo di € 120 oppure a 15 ingressi al costo di €150.

Per gli studenti (under 25): abbonamento a 10 ingressi al costo di € 30

A chi fosse ancora in possesso di alcuni biglietti relativi al vecchio abbonamento, si ricorda che sarà possibile utilizzarli sottoscrivendo un nuovo abbonamento per la stagione in corso.

I biglietti sono acquistabili anche on line sul sito www.sinfonicasanremo.it