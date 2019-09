A Ginevra Fabio Fognini nella “Laver Cup”, torneo-evento che mette di fronte i migliori tennisti europei e del resto del mondo, è stato battuto da Jack Son per 6-1 7-6. Fatto singolare e inedito, Fognini – primo italiano a partecipare – ha avuto al suo fianco come consiglieri Roger Federer e Rafa Nadal, suoi compagni nel team europeo. Dopo la prima giornata, l’Europa è in vantaggio per 3-1.

