Domani, sabato 21 settembre , alle ore 10.30, presso l’Infopoint a Imperia, una delegazione del Comune di Friedrichshafen effettuerà un sopralluogo per visionare come sono stati investiti i 5.000 euro che il Comune, sito sulla sponda nord del lago di Costanza, ha donato dopo la mareggiata del 2018 al Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia. I pescatori consegneranno una targa di ringraziamento.

