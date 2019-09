Da oggi sino a giovedì 19 settembre il tunnel del Tenda sarà chiuso dalle 8.30 alle 17.30 per interventi di manutenzione, in particolare all’ingresso della galleria sul versante francese e sul lato italiano, per lavori di riasfaltatura e rifacimento delle barriere di protezione. Da fine settembre scomparirà il senso unico alternato regolato da semaforo tra le gallerie di Airole. Da ottobre i lavori saranno effettuati di notte per evitare lunghe code agli automobilisti, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

