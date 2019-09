Il Sanremo Rugby ricorda a tutti coloro che vorranno conoscere il rugby da vicino che a breve riprenderà la sua attività per la stagione sportiva 2019/20.

Gli allenamenti si terranno presso il Campo di Atletica e di Rugby di Pian di Poma a Sanremo, nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 Settembre dalle ore 17.30 i tecnici e gli allenatori del Sanremo Rugby aspettano tutti i bambini e le bambine, ragazze e ragazzi dai 4 ai 16 anni per una prova gratuita della disciplina del rugby, sarà un’occasione per divertirsi insieme all’aria aperta, fare nuove amicizie ed avvicinarsi ad un nuovo sport.

Venite tutti a provare gratuitamente il rugby, uno sport di squadra da vivere sul campo che vi coinvolgerà con entusiasmo e tanta grinta.

