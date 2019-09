Entro il primo ottobre il primo pezzo di impalcato del nuovo Ponte per Genova sarà elevato e posto sui piloni. “Il Morandi come promesso è stato totalmente abbattuto, le macerie completamente rimosse e quello nuovo è in piena costruzione. Stiamo lavorando per dare all’Italia, alla Liguria e a Genova, esattamente come promesso, entro il prossimo aprile questo ponte funzionante: già entro Natale l’impalcato sarà ben visibile a tutti, simbolo di speranza e della Genova che riparte”, ha annunciato su Facebook il Presidente della Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza Giovanni Toti.

“Questa è l’ultima opera che stiamo concludendo di una gigantesca emergenza che abbiamo affrontato: le case agli sfollati, la viabilità alternativa che ha funzionato molto bene – il record ognitempo di traffici che il porto ha segnato quest’estate lo dimostra. Venire in questo cantiere e vedere la capacità, la qualità e la voglia di concludere quest’opera è una cosa che dà lo spirito vero di come Genova ha reagito. C’è chi parla, c’è chi talvolta si inventa le notizie, c’è chi fa polemica, chi pensa alle poltrone e agli accordi, a quante alleanze bisogna fare per sconfiggerci: io non ho paura di tornare a votare in questa Regione, anzi, non vedo l’ora che i liguri possano tornare a votare per dirci se sono soddisfatti o meno di come abbiamo lavorato in questi anni. Se non lo saranno saremo pronti a prenderne atto, ma io credo che l’impegno messo da me, dal Sindaco, da tutti i nostri collaboratori e da chi ha lavorato in questo anno molto difficile, parli da solo. Noi non parliamo di alleanze, accrocchi e poltrone, a noi interessa fare le cose per questa Regione e questo cantiere è la migliore dimostrazione di che cosa si è fatto in pochi mesi da oggi”.