In apertura presentazione a cura di Daniela Gandolfi ed Emiliana Martini del vaso per il miele di età romana facente parte delle collezioni del Museo e proveniente dalle necropoli intemelie, accompagnato dal canto di un apiario della nostra zona registrato dal vivo da Antonio Russo, “field recorder” di Bordighera ( www.russoantonio.com ).

In apertura presentazione a cura di Daniela Gandolfi ed Emiliana Martini del vaso per il miele di età romana facente parte delle collezioni del Museo e proveniente dalle necropoli intemelie