La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. – è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure. Attraverso questo bando, che sarà attivo a partire dal 24 settembre 2019, si intende sostenere le piccole e medie imprese per la riqualificazione e lo sviluppo delle aziende del settore del commercio al dettaglio e del settore della somministrazione di alimenti e bevande. La Confesercenti provinciale di Imperia è a disposizione di tutte le aziende interessate per l’istruzione della domanda e per tutte le informazioni necessarie.

Per contatti si prega di scrivere via mail a confesercenti.imperia@catliguria.it.

Analizziamo quali siano le caratteristiche di questo bando: i soggetti che potranno beneficiare di questo bando sono imprese commerciali che esercitano una delle seguenti attività:

vendita al dettaglio; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusa quella a carattere temporaneo; vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche ed aventi posteggi, in prevalenza in Liguria, in concessione per dieci anni; rivendita di generi di monopolio; rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi; rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici; vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati al punto a) con superficie netta di vendita non superiore a 250 mq.

Quali spese sono ammissibili al bando?

Interventi di carattere edilizio – impiantistico, progettazione, direzione lavori, collaudi e sicurezza (massimo del 5%);

acquisto e installazione di impianti, arredi, attrezzatura (nuovi di fabbrica), software e relative licenze d’uso, tecnologie innovative (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);

spese per l’ottenimento di fidejussioni a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l’ottenimento dell’anticipo del 50%.

infine, SOLO per le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuate su aree pubbliche: acquisto di automezzi attrezzati esclusivamente a negozio (nuovi di fabbrica) e degli arredi e delle attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce (nuovi di fabbrica).

(Retroattività massima dell’investimento 1/07/2019, durata 12 mesi, investimento minimo € 12.500 – massimo € 62.500).



Quale tipo di agevolazione è concessa?

Sono concessi finanziamenti al tasso fisso nominale annuo dell’1,25% sull’ 80% del Piano di investimento ammissibile (minimo di € 10.000 e massimo di € 50.000), durata 5 anni (pre-ammortamento di un anno).