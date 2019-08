Sabato 31 agosto il BORDIGHERA BOOK FESTIVAL è giunto al terzo giorno

orari: ore 10,00 – 23,00

L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria.



Ecco il programma della terza giornata:

ore 10,00 Corso Italia Apertura Stands Case Editrici

ore 11,00 Biblioteca Civica Anna Maria Ceriolo Verrando “Bianca e le altre”

La condizione femminile all’epoca del maggiorasco. Storie d’amore e d’affari attraverso il tempo. Leucotea Edizioni

ore 16,45 Spazio Carlo Bay Cristina Rava “Di Punto in bianco” Nero Rizzoli

ore 17,00 Milleluci Enrico Musso “Esercizi di potere” DeA Planeta

ore 17,15 Chez Louis Stefano Conti “Io sono l’imperatore” Affinità Elettive

ore 17,30 Spazio Carlo Bay Roberto Maroni “Il rito Ambrosiano” Rizzoli

ore 17,45 Milleluci Caterina Grisanzio “Pistole cariche” De Ferrari Editore

con P.E.N.E.L.O.P.E. odv Gruppo del Ponente per le pari opportunità

ore 18,00 Chez Louis Giulia Clarotti “Margherita di Savoia – la sua vita e le sue case”

Edizioni Alzani

ore 18,30 Spazio Carlo Bay Elisabetta Cametti “Dove il destino non muore” Cairo Editore

ore 18,30 Milleluci Ugo Moriano “Il segreto del confessionale” Coedit

ore 18,45 Chez Louis Catia Faccenda “Un salto al buio” CartaCanta Capire Edizioni

ore 19,15 Milleluci Maria Pia Zacchi “Incubo a scuola” 0111 Edizioni

ore 21,00 Milleluci Luca Ammirati “Se i pesci guardassero le stelle” DeA Planeta

a seguire Le Stelle by Vinc Laga “Astrologia e Vita” Conferenza.

Degustazione di gelato alla panna offerto da Coco’s gelateria Bordighera

Musica e Spettacoli

ore 21,30 Palco Sud Danze Occitane a cura dell’ Associazione Indanza Danze Tradizionali Popolari e Folkloristiche Occitane a cura di Alberto Stoppa

Mostre:

Palazzo del Parco (17,00 – 22,00) a cura dell’Associazione Culturale LiberArte FamKorè

Esposizione di pittura (Chiara Bazzani, Elisa Bottaro, Eleonora Venezia, Mereo Bottaro, Claudio Briano, Mirko Zucchetto, Fabio Novara, Silvia Kore’ Berro, Patrizia Tinelli, Federica Ale Fam)

Esposizione di fotografia (Claudio Cecchi, Antonella Caroli’, Franco Click, Valerio Agresta, Erica Camperi, Cristina Garcia).

Esposizione di vestiti scenici e immagini fine art di Giulia Danese

Letture audio dedicate ai pittori a cura di Emanuele Arrigo e Sveva Assembri

Pittura “Art-fusion” aperta al pubblico

ore 18,00 Proiezione video artistici di Simone Caridi, Claudio Cecchi, Chiara Bizzarra Giovanelli

In Corso Italia

“Piccoli artisti sulle tracce di Monet” a cura di Silvana Filippi maestra della sezione B della scuola per l’infanzia Villa Felomena di Bordighera

“Voci silenziose” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

Laboratori ed Animazione per bambini (gratuiti)

Orari: 10,30-12,30 e 16,30-22,30 Wonderland

“Torneo della regina di cuori” nel labirinto che non c’è a cura di Robirò

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet