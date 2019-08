Tappa speciale del progetto “Estate Sicura” sulla passeggiata lungomare di Diano Marina con la presenza della Polizia di Stato e della Croce Rossa Italiana.

Gli operatori della squadra nautica della Polizia di Stato a bordo degli acquascooter hanno, come sempre, intrattenuto grandi e bambini.

Gli specialisti della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica, invece, hanno affascinato il pubblico illustrando il funzionamento degli strumenti tecnici con cui quotidianamente operano.

Accanto allo stand della Polizia vi era poi quello della Croce Rossa Italiana, il cui personale ha eseguito gratuitamente misurazioni di pressione e glicemia.

Distribuite dagli agenti le brochure realizzate dalla Questura contenenti avvertimenti utili per prevenire truffe e furti, in particolare per i più anziani, i consigli per i più giovani che si approcciano al web e ai social network, nonché tutti i numeri utili per mettersi in contatto immediatamente con la Polizia di Stato, sia tramite il 112 che attraverso YouPol, l’app della Polizia di Stato che permette all’utente di interagire direttamente con l’operatore inviando segnalazioni relative ai fenomeni di bullismo e spaccio di sostante stupefacenti, che, in quanto geo localizzate, consentono di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi.

Un’altra giornata speciale, insieme ai “poliziotti dei lidi” – dichiara il Questore Capocasa – per garantire la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti nel periodo vacanziero.