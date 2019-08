A Imperia per preservare l’attività degli esercizi commerciali presenti a Borgo Marina da nuove rotture dell’acquedotto, Amat e l’Amministrazione Comunale hanno in programma la posa di una valvola di sezionamento nel pozzetto presente all’inizio di Via Sant’Antonio.

L’intervento permetterà di mantenere l’erogazione dell’acqua a levante in caso ulteriori rotture nella zona di intervento. Le operazioni di scavo avverranno venerdì pomeriggio, 16 agosto, mentre l’allaccio sarà effettuato nella notte tra venerdì e sabato, con conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona dalle 3 alle 6.

Si tratta di un intervento provvisorio, a tutela degli operatori economici presenti nell’area interessata, in attesa che si concludano le operazioni di verifica puntuale sulle cause all’origine delle ripetute rotture.

