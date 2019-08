Vuoi imparare a coltivare la cipolla egiziana, conoscere i suggerimenti per cucinarla al meglio o semplicemente capire l’importanza della biodiversità vegetale per la sopravvivenza del nostro pianeta? da oggi non dovrai più preoccuparti, grazie ad “agricoltori a domicilio” potrai imparare comodamente a casa tua!.

Lezioni a domicilio dedicate al progetto di recupero botanico e agricolo della cipolla egiziana ligure , una serie di incontri tenuti da Marco Damele sui temi legati alla tutela della nostra diversità biologica e di tutte le pratiche sostenibili per un’ agricoltura rispettosa dell’ambiente, ricollegandosi idealmente all’esperienza maturata in questi anni anche in altri settori come i sempre più diffusi “chef a domicilio”.

“L’idea , – spiega Damele – , non è altro che una novità rispolverando il nostro passato. Una serie di corsi rivolti a tutti, direttamente a casa di chi è interessato, a chi per la prima volta si vuole affacciare al mondo dell’agricoltura, o chi per curiosità ha sentito parlare della riscoperta della cipolla egiziana ligure e vuole conoscere e capire da vicino come si coltiva.

Incontri individuali o do gruppo di tutela della biodiversità applicata alla nostra agricoltura, articolato in lezioni teoriche e esercitazioni e dimostrazioni pratiche sulle tecniche di coltivazione, difesa, raccolta e utilizzo in cucina. Un passato che oggi nel 2019 riteniamo ancora di estrema utilità, anche in vista delle migliaia di richieste di consigli e suggerimenti pervenuti in questi anni. Un esperimento che verrà proposto nei prossimi mesi con temi diversi, sviluppati di volta in volta insieme a colleghi ed imprenditori agricoli, augurandoci che la proposta culturale venga accolta con entusiasmo per riscoprire insieme il fascino dell’agricoltura e di quelle che sono le tradizioni legate al recupero della biodiversità.

Stiamo assistendo ad un ritorno ai valori della terra anche da chi per lavoro o per scelta ha altre professioni, basta pensare al fenomeno degli orti condivisi, degli orti sociali, e dell’autoproduzione e ricerca dei semi orticoli; una grande passione che però molte volte manca della teoria e del tempo necessario per imparare, accorgimenti che possono risultare elementari e possono risolvere molte situazioni per chi si appresta a coltivare nel proprio orto o sul terrazzo di casa. L’idea di “Agricoltori a domicilio” nasce proprio per sopperire a questa mancanza , aiutando ed offrendo la professionalità di incontri personalizzati tenuti direttamente da agricoltori, tecnici e professionisti.

Quello che cercheremo di far capire , – conclude Damele -, è l’importanza di conoscere le caratteristiche delle piante, che potranno abbellire il nostro orto giardino e nello stesso tempo magari aiutarci in cucina a preparare cibi più genuini, ad ogni lezione prenotata verrà messo a disposizione un kit necessario per la coltivazione; dalle piante a manuali al materiale didattico occorrente.

Info e prenotazioni su regaloebarattoinagricoltura@gmal.com o direttamente sulla pagina facebook della Cipolla Egiziana ( https://www.facebook.com/cipollaegiziana )

Marco Damele, scrittore, perito agrario e tecnico di colture biologiche e biodinamiche è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure. Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in tutta Italia.