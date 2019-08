A tre anni dalla tragica scomparsa la Polizia di Stato rende omaggio al Vice Sovrintendente Diego Turra, morto in servizio nel corso di un’azione durante la quale, insieme alla sua squadra del IV° Reparto Mobile di Genova, era impegnato a garantire la civile convivenza e la sicurezza della collettività durante i servizi di ordine pubblico per contrastare il flusso migratorio, nel pieno del periodo dell’emergenza migranti.

Per ricordare il collega, la Questura di Imperia ha organizzato una toccante cerimonia che si è svolta alle 11 di oggi a tre anni esatti dalla sua morte, nell’atrio del palazzo comunale di Ventimiglia dove, un anno dopo il tragico evento, era stata posta, alla presenza dei familiari e di tutti i componenti della sua Squadra, una targa commemorativa in suo perenne ricordo.

Erano presenti le più alte Autorità cittadine, civili e militari, il Sindaco Scullino, il Capo di Gabinetto Valentino in rappresentanza del Questore della provincia di Imperia, dr.Capocasa, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Aricò, del Settore Polizia di Frontiera, Santacroce, del Distaccamento di Polizia Stradale, Composto, del Posto di Polizia Ferroviaria, Moroni.

Non hanno fatto mancare la loro adesione i Comandanti della Compagnia Carabinieri, Giangreco, della Compagnia Guardia di Finanza, Garofalo.

Sono intervenuti anche, oltre a rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), Enrico Ioculano e Domenico De Leo, rispettivamente Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale all’epoca dei fatti, per iniziativa dei quali, pochi giorni dopo il decesso di Turra, il Consiglio Comunale deliberò all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato.

Ha partecipato anche il Cav. Valter Muscatello in rappresentanza del Comitato Locale Croce Rossa di Ventimiglia.

Il Capo della Polizia, che si recò pochi giorni dopo la sua morte a Ventimiglia, in visita alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, il 6 marzo 2017 prese parte anche alla cerimonia di intitolazione a Diego Turra di una sala della biblioteca del IV° Reparto Mobile di Genova e gli rese omaggio con una frase che i colleghi difficilmente dimenticheranno “si può essere eroi per caso ma non si è mai uomini per caso”.

Tra i partecipanti molti i colleghi, che hanno vissuto sul campo l’emergenza immigrazione di questi anni, e hanno voluto rendere omaggio al collega e ricordarne la limpida figura di poliziotto e uomo buono, amante della famiglia e dei libri, affettuoso e disponibile con tutti, che quel giorno ha lasciato la moglie e due figlie.

Il saluto e una commossa preghiera del Cappellano della Questura di Imperia davanti alla targa commemorativa alla cui base è stato deposto un fiore.